Dans un message sur sa page officielle Facebook, le footballeur français Karim Benzema a mis en garde ses fans contre des organisateurs de faux jeux concours, via des pages créées sur le réseau social en son nom. Il a par ailleurs interpellé Facebook, afin que ces pages soient supprimées. « Attention : des pages Facebook comme “Karim BENZEMA LIVE”, récemment créés et non vérifiées, usurpent mon identité et organisent de faux jeux concours. En attendant que Facebook réagisse et ferme les pages de ces escrocs, je vous demande de les signaler et évidemment de ne pas participer à ces jeux », a écrit le joueur du Real Madrid.

Les usurpateurs d’identité, en effet, promettent d’offrir entre 5.000 et 10.000 euros à des dizaines d’utilisateurs de Facebook, par le biais de vidéos mettant en scène le footballeur. Un simple geste pour recevoir la grosse somme d’argent : cliquer sur un lien, et s’inscrire sur un site proposant des films et jeux vidéo en illimité. Pour s’inscrire et recevoir l’argent l’internaute doit entrer ses coordonnées bancaires, un système qui vise à soutirer de l’argent aux naïfs.

Les internautes confirment

Les vidéos proposées par la plateforme mettent en scène des échanges “en direct” de Karim Benzema avec ses fans ou ses amis. Cependant, il ne s’agit en réalité que des vidéos du footballeur qui ont été piratées. Dans les commentaires de la publication de Karim Benzema, de nombreux internautes ont confirmé avoir été confrontés à ces tentatives d’arnaque.