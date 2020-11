Après avoir fermé son compte Twitter l’année dernière, le président Kenyan Uhuru Kenyatta a donné plus de détails sur cette décision qu’il avait prise. En effet, au cours d’une conférence de presse le chef de l’Etat kenyan a expliqué qu’il ne pouvait plus supporter les insultes qui lui étaient adressées sur le réseau social. Il a par ailleurs souligné que ces dernières ne lui permettaient pas de dormir.

Des failles de sécurité évoquées

« Je préfère parler à ma femme, dormir et me réveiller le matin pour travailler » a-t-il ajouté. Selon lui, il n’y avait « rien de constructif » dans plusieurs discussions engagées sur le réseau social de l’oiseau bleu. Uhuru Kenyatta a cependant dit qu’il préférait avoir des échanges directs avec d’autres dirigeants. Notons qu’au moment où les comptes Facebook et Twitter du président kenyan ont été fermés, plusieurs raisons avaient été évoquées notamment des failles de sécurité. Ainsi, son chef de cabinet avait évoqué « un accès non autorisé » aux comptes du président, entre autres.

Pour mémoire, une étude réalisée par l’agence de communication Burson Cohn & Wolfe, avait indiqué qu’Uhuru Kenyatta était le président d’Afrique sub-saharienne le plus suivi sur Twitter. En effet, son compte sur le réseau social avait environs trois millions d’abonnés.