Suite à l’annonce faite par les leaders de l’opposition ivoirienne de mettre en place un Conseil national de transition, après avoir constaté la vacance du fauteuil présidentiel, plusieurs institutions ont appelé au respect de l’ordre constitutionnel. Dans la foulée, on peut citer la CEDEAO, l’UA, l’UE, l’ONU, de même que la France qui ont tous invité au dialogue comme seule alternative pouvant conduire à la décrispation du climat politique.

Se joignant à ces derniers, le porte-parole du ministère des Affaires Etrangères de la Chine a, ce jeudi 05 novembre 2020, fait une déclaration sur l’élection. Pékin a indiqué avoir pris acte des résultats provisoires de la présidentielle ainsi que des déclarations de la CEDEAO et de l’Union africaine. La diplomatie chinoise a déclaré croire en la capacité des Ivoiriens à trouver une issue à la crise.

“Nous avons pris acte du résultat préliminaire”

« La partie chinoise suit de près l’élection présidentielle ivoirienne. Nous avons pris acte du résultat préliminaire publié par la Commission électorale indépendante ainsi que des déclarations de la CEDEAO et de l’Union Africaine. La partie chinoise reste convaincue que le peuple ivoirien a la capacité et la sagesse de défendre la stabilité et le développement du pays. La partie chinoise entend renforcer notre coopération avec la partie ivoirienne dans divers domaines en vue d’un développement continu des relations bilatérales d’amitié et de coopération », a déclaré le porte-parole.