Dès le 1er janvier prochain, il ne sera plus possible d’importer les derniers types de déchets solides vers la Chine. L’information a été rendue publique ce vendredi 27 novembre par le média d’Etat. Cette décision serait une suite logique d’une action qui a été entreprise depuis janvier 2018 et qui consistait à fermer les portes de la Chine aux déchets étrangers. De façon progressive, l’importation de différents types de plastiques, pièces automobiles, papiers, textiles, ou encore rebuts d’acier ou de bois a été interdite.

“A compter du 1er janvier 2021”

«L’annonce prendra effet à compter du 1er janvier 2021», a notamment précisé le texte. «Toute importation de déchets solides, par quelque moyen que ce soit, sera désormais interdite», ont ainsi fait savoir les autorités par le canal de la note qui a été rendue publique par l’agence de presse Chine nouvelle. Le texte a été signé conjointement par les ministères de l’Environnement et du Commerce, par les Douanes ainsi que par la commission nationale de planification économique (NDRC).

Un impact sur certains industriels ?

Cette décision de la Chine ne manquera pas d’avoir des conséquences sur certains industriels du recyclage américains et européens. Ceux-ci sont désormais obligés de collectionner les déchets en attendant de trouver une solution à cette situation. Les entreprises chinoises locales qui achètent souvent ces déchets s’évertuent à les nettoyer, broyer avant de les transformer pour l’usage dans les industries.