Sale temps pour le Président de la Confédération Africaine de Football. En effet, la FIFA a annoncé par le biais de son site que la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a sanctionné le patron du football africain. Cette chambre qui a auditionné le Président Ahmad Ahmad, successeur du camerounais Issa Hayatou, l’a reconnu coupable d’avoir violé des articles de l’édition 2020 du Code d’éthique de la FIFA, mais aussi d’un article sur le Détournement de fonds de son édition 2018.

Par conséquent, elle a décidé de lui interdire de participer à toute activité relative au football aux niveaux national et international pendant cinq ans. Une amende de CHF 200 000 (plus de 185.000 euros) lui ait infligé également. La décision a été notifiée au patron du football africain ce jour, date de prise d’effet de la sanction.

Il faut préciser qu’une enquête a été diligenté pour regarder de près le comportement du patron de la CAF qui la dirige depuis 2017. L’enquête s’est concentrée sur la période de 2017 à 2019 et a examiné diverses questions liées à la gouvernance de la CAF. Il a été auditionné plus tard par la chambre qui a rendu sa décision et l’a rendu publique.