Entre la France et le monde musulman le torchon brûle. Depuis les propos de Macron sur les caricatures de Charlie Hebdo, après l’assassinat du professeur Samuel Paty, c’est la colère généralisée dans le monde musulman. De Dakar à Istanbul en passant par Islamabad, les critiques contre la France se sont ravivées.

À un tel point que le gouvernement français a tenté de calmer les tensions. À coup de communications, de voyages officiels dans des pays maghrébins et d’appel au calme. Mais cela n’a semble-t-il pas suffit. Dans un tweet officiel de la ministre pakistanaise des droits de l’Homme a accusé Macron de faire aux musulmans ce que les nazis faisaient aux juifs. Pour cette dernière, «les enfants musulmans devront avoir un numéro d’identification, comme les Juifs étaient forcés à porter l’étoile jaune sur leurs vêtements pour être identifiés».

Une déclaration qui n’a pas plu aux autorités françaises qui ont réagi via le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui a dénoncé des «mensonges éhontés, empreints d’une idéologie de haine et de violence»: «Un membre du gouvernement pakistanais s’est exprimé aujourd’hui sur les réseaux sociaux dans des termes profondément choquants et injurieux à l’égard du président de la République et de notre pays». Plusieurs responsables ont appelé au boycott des produits français dans les pays musulmans. Au Sénégal, comme au Pakistan, des milliers de personnes ont marché contre les propos de Macron.