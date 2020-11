Les mères de famille ayant eu un mode de vie sain, ont des enfants avec moins de risques d’avoir des maladies cardiovasculaires. Cette affirmation a été faite par les chercheurs de l’université du Massachusetts, dans la ville de Boston, en collaboration avec ceux de l’université Vanderbilt à Nashville, aux Etats-Unis. Selon eux, lorsqu’une mère adopte un mode de vie sain, et pas uniquement dans la période de grossesse, son enfant en tire d’énormes avantages.

« Cette influence maternelle persiste jusqu’à l’âge adulte »

D’après les conclusions de l’étude publiées dans la revue, European Journal Of Preventive Cardiology, le mercredi 04 novembre 2020, le Dr. James Muchira, auteur principal de l’étude, a indiqué : « Notre étude suggère que les mères sont les principales gardiennes de la santé de leurs enfants. Cette influence maternelle persiste jusqu’à l’âge adulte de leur progéniture. ». Les chiffres avancés par les scientifiques pour justifier leurs conclusions sont significatifs, puisqu’ils ont fait savoir que les enfants des mères ayant eu un bon mode de vie, ont pu vivre neuf années de plus, sans maladies cardiovasculaires, comparé à ceux dont les mères ont eu une mauvaise santé cardiovasculaire. Par contre, la mauvaise santé accroît jusqu’au double, le risque de troubles cardiovasculaires qui se montrent beaucoup trop tôt chez l’enfant.

Des enfants âgés en moyenne de 32 ans

« Si les mères souffrent de diabète ou d’hypertension pendant la grossesse, ces facteurs de risque s’impriment chez leurs enfants à un très jeune âge. De plus, les femmes sont souvent les principales dispensatrices de soins et le principal modèle de comportement » a également souligné le Dr. Muchira. Notons que l’étude a été réalisée sur un effectif de 1989 enfants, âgés en moyenne de 32 ans, ainsi que des pères et des mères qui ont été suivis pendant 46 années, de 1971 à 2017. Par ailleurs, la santé vasculaire des parents a été étudiée en fonction de 7 facteurs à savoir : la glycémie, le cholestérol sanguin, la tension artérielle, l’indice de masse corporelle normal, l’activité physique, l’alimentation saine et s’ils fument ou pas.