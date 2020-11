L’Univers, lui aussi en train de se réchauffer ? En effet, il semblerait, selon certains chercheurs, que la température du cosmos ait été multiplié par près de 10 au cours des dix derniers milliards d’années. Une annonce qui prend à contre-pieds les experts, qui pensaient que l’univers se refroidissait au fur et à mesure qu’il grandissait.

Des chercheurs de l’Institut Kavli pour la physique et les mathématiques de l’Univers (IPMU, Université de Californie à Santa Barbara) affirment effectivement que la température du cosmos augmentait au fur et à mesure que celui-ci s’étirait. Aujourd’hui, la température de l’univers serait de deux millions de Kelvin, soit l’équivalent de 2.2 millions de degrés Celsius. Un article qui a été publié le 12 octobre dernier, dans The Astrophysical Journal.

Le cosmos se réchauffe au fur et à mesure

Afin de mesurer la température de l’Univers, les scientifiques ont étudié l’ensemble de sa structure. Au sein de celui-ci, la matière a été répartie de manière inégale. Certains endroits sont quasi-vides, quand d’autres sont d’immenses structures de matière. Dans ces endroits, le gaz et la matière y ont formé les premières étoiles, qui se sont alors regroupées afin de former amas et galaxies.

Un processus violent pour la matière

Cela ne se fait toutefois pas comme ça, le processus étant relativement violent, comme l’explique Yi-Kuan Chiang, auteur principal de l’étude. Selon lui, la matière, lorsqu’elle est drainée, est de plus en plus chauffée, augmentant ainsi les températures puisque ce phénomène se répète au fur et à mesure que le cosmos s’étend.