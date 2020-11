Le bitcoin a fait parler de lui une fois encore ce lundi 30 novembre. Cette première cryptomonnaie décentralisée a dépassé plus d’une décennie après sa création les 19.700 dollars. Elle a été renforcée par sa fréquente utilisation et le rôle qu’elle joue sur le marché financier. A en croire les données qui ont été enregistrées par l’agence américaine Bloomberg, les chiffres qui ont été enregistrés aux environs de 15h20 GMT ont surpris plus d’un.

Le record de 2017 dépassé

Le prix du bitcoin s’était élevé de 8,2% à 19.761 dollars. Cette cryptomonnaie venait de dépasser le record qu’elle avait battu le 18 décembre 2017. Elle s’était élevée à 19.511 dollars en cette période. Le bitcoin prend de la valeur depuis quelques mois à cause de l’usage que certaines structures en font.

Un coup de pouce de Paypal?

Cette première cryptomonnaie a connu une véritable avancée de plus de 40% depuis le 21 octobre lorsque Paypal a fait part du lancement d’un service d’achat, de vente, et de paiement par cryptomonnaies. «Nous avançons en terre inconnue pour les prix, et ce petit coup de fouet pourrait faire partir le cours encore plus haut», a fait savoir Craig Erlam, analyste chez Oanda sur cette hausse enregistrée. Notons que le bitcoin a également connu des périodes assez sombres depuis sa création.