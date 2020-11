Énorme surprise aux USA où l’artiste canadien The Weeknd n’a pas été nommé une seule fois à la cérémonie des Grammy Awards, et ce, malgré l’important succès de son dernier opus, After Hours. Sur les réseaux sociaux, l’artiste n’a d’ailleurs pas caché sa colère, allant jusqu’à évoquer la corruption qui règne au sein de l’instance américaine.

Dans les faits, The Weeknd n’a pas été nominé une seule fois, notamment dans les catégories phares, comme celle de l’artiste de l’année ou du meilleur album de l’année. Les catégories plus spécifiques, comme les catégories Pop/Rock ou RnB n’ont rien donné pour le fantasque Canadien, qui a très mal vécu ce manque de reconnaissance de la part de l’industrie.

The Weeknd, pas nominé au Grammys

Sur les réseaux sociaux, il n’a pas manqué de pointer du doigt cette injustice, affirmant que l’institution des Grammys était corrompue. Il a alors appelé l’institution à plus de transparence, notamment pour lui et ses fans. Une manière d’appeler à un nouveau processus des nominations des artistes. Certains internautes ont toutefois émis l’hypothèse que sa nomination pour le show de la mi-temps du Super Bowl pourrait lui avoir joué des tours.

Une institution corrompue ?

En effet, l’événement aura lieu le 1er février prochain, alors que les Grammys auront lieu 6 jours plus tard, le 7. Mais cette théorie a été réfutée par les organisateurs, qui ont expliqué que le processus de sélection avait eu lieu avant l’annonce de la nomination de l’artiste canadien par la NFL. Malgré tout, les Grammys n’ont pas donné d’informations supplémentaires au sujet de l’absence de The Weeknd de cette cérémonie.