La mangue, mangora (en Bambara, Malinké, Sominké) ou mangoro est un fruit tropical majoritairement consommé pour sa délicieuse chair , en dessert ou gouters en Afrique. Très riche en fibres, la mangue fournit des apports importants en vitamine A, en vitamine C et en oligoéléments comme le cuivre, le potassium et le magnésium. Mais attention, plus qu’un fruit sucré, juteux et délicieux, on oublie souvent que la mangue puise ses nutriments de ses feuilles tellement vertes de chlorophylle qui agissent comme capteurs de la photosynthèse et de ses racines bien enfouies en passant par son tronc. Eh oui, la mangue (le fruit) et l’arbre mangifera indica sont des superaliments bénéfiques pour l’organisme humain. La nouvelle tribune (LNT) vous fait découvrir les usages connus des feuilles du manguier.

Les propriétés biologiques des feuilles du mangifera indica

Charnues, avec une forme oblongue pointue puis d’un vert brillant, ces feuilles ont des teneurs non négligeables en antioxydants, en flavonoïdes, en phénols, en vitamines C, B et A et oligoéléments. Ces feuilles ont de puissantes propriétés utiles comme le taraxérol-3 bêta pour garder les organes en santé. Jean-Louis Pousset, un chercheur qui a écrit sur les plantes médicinales en Afrique, avait entre autres publié dans ses mémoires les actions antidiarrhéiques de l’extrait de feuilles du manguier. Ces feuilles regorgent donc de propriétés curatives pour aider à soulager les sujets de troubles divers. Udoamaka F. et al. (2013) ont quand placé sous les projecteurs de multiples communautés scientifiques leurs propriétés analgésiques, anti-inflammatoires, antimicrobiennes, anti-helminthiques et relaxantes (contre l’insomnie).

Consommer les feuilles vertes ou séchées ?

Les feuilles du mangifera indica une fois détachées de l’arbre ne tardent pas à brunir alors il n’est pas étonnant que les feuilles disponibles sur le marché, pour la majorité aient déjà perdu leur belle couleur verte. Elles sont souvent disponibles à l’état sec. Toutefois, dans les 2 cas vous bénéficierez des propriétés de la mangue. Notons que les feuilles séchées du manguier doivent être conservées au sec et mieux à l’abri de la lumière comme de la chaleur.

Les bienfaits des feuilles du manguier

Les feuilles du manguier sont de véritables détoxifiants naturels. Il est recommandé de boire des infusions de feuilles du manguier séchées 1e à 2 fois par jour pour soulager certains maux. La tisane de feuilles du manguier aide à se protéger des radicaux libres ou des toxines qui peuvent contribuer à la propagation des pathologies. En buvant des infusions de tisane de mangue il est possible de mieux contrôler sa gestion du sucre la glycémie grâce au taraxérol-3 bêta. L’infusion de tisanes de mangue peut aider à réduire les crises d’hypertension et renforcer les vaisseaux sanguins s’ils étaient affaiblis.

La tisane contribue à la réduction de l’anxiété également ou la nervosité. Les feuilles du mangifera indica sont exploitées aussi en cosmétique pour réduire l’apparence des varices et contre la gale. Par ailleurs, pour maintenir un poids idéal ou pour en perdre, les tradithérapeutes recommandent la tisane des feuilles du manguier en supplément bien sûr à un bon régime alimentaire et le sport. Toutefois, ce n’est pas tout ! Les feuilles du manguier sont utilisées aussi au Ghana, en Ouganda, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso comme au Nigéria pour aider au traitement du paludisme (John R.S. Tabuti, 2007 ; J. Kayode et al., 2008 ; A. Asase et G. Oppong-Mensah, 2009). Rappelons que le paludisme ou d’autres pathologies sont à l’origine de 60% environ de fausses couches au premier trimestre des grossesses. On compte aussi parmi leurs bienfaits, des solutions contre l’anémie et certaines MST.