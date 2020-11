Du 11 au 13 novembre 2020, a eu lieu la troisième édition du Forum de Paris sur la paix. A cette grande rencontre à laquelle plusieurs pays et des grandes institutions internationales ont pris part dont le FMI et l’ONU, le Sénégal n’a également pas manqué le rendez-vous. A l’occasion de sa prise de parole à l’ouverture du Forum, le président sénégalais Macky Sall, a dénoncé la grande absence des pays africains aux seins des organes de décision des Nations Unies.

« Les règles qui gouvernent les Nations Unies ne sont pas dans l’intérêt de l’Afrique […] Il y a des parties du monde qui n’étaient pas là en 1945, elles étaient sous colonies. Nous n’étions pas là quand on formait les Nations Unies donc les règles qui sont là et qui gouvernent les Nations unies ne sont pas dans notre intérêt […] Toute l’Afrique, 54 Etats et aucun n’est membre permanent du Conseil de sécurité, alors que l’essentiel de l’agenda c’est l’Afrique : les conflits, les maladies, le terrorisme », a affirmé M. Sall en invitant à la remise en cause de ces « règles qui sont dépassées. »

La question de la sécurité et de l’extrémisme

En dehors de la question de la représentativité de l’Afrique au sein de l’ONU, Macky Sall n’a également pas occulté la question cruciale de la sécurité et de la lutte contre les extrémismes violents qui déchirent certains pays du continent. Toutefois, le président a tenu à clarifier contrairement à l’idée qui aurait émergé ces derniers jours en France à propos de l’Islam comme une religion de violence, que l’islam que lui connait au Sénégal est un islam de tolérance.

« L’islam que nous connaissons nous, au Sénégal, qui est un islam de tolérance que nous assumons ne peut pas aller dans cette direction. Nous voulons aussi qu’il y ait la tolérance vis-à-vis de l’islam tolérant. Il faut que nous nous battions ensemble contre ces extrémismes, mais il faut aussi qu’on respecte la différence », a-t-il déclaré.