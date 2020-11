Après avoir attendu une semaine après la validation de l’élection de Alassane Ouattara par le Conseil constitutionnel ivoirien, le président français Emmanuel Macron a fini par féliciter son homologue et ami pour son élection. « Monsieur le Président, Cher Alassane, A la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la Présidence de la République de Côte d’Ivoire, je tenais à vous féliciter et vous transmettre, ainsi qu’au peuple ivoirien, tous mes vœux de succès, » a écrit le président Macron dans une lettre.

Après avoir pris connaissance de cette lettre, l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro qui, ne reconnait toujours pas encore Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d’Ivoire, a piqué une crise de colère. Pour l’ancien chef rebelle, féliciter Alassane Ouattara après tout ce qui est survenu en Côte d’Ivoire et après qu’il ait choisi délibérément de violer la constitution, revient à cautionner la présidence à vie sur le continent africain.

“Vous avez désormais droit aux présidences à Vie”

« La lettre secrète complète ! Féliciter quelqu’un qui vient de violer une Constitution avec plus de 100 morts dont un décapité ! Bon écoutez chefs d’Etat Africains vous avez désormais DROIT aux Présidences à Vie. En plus vous serez félicités ! Bravo, » a ironisé M. Soro dans un tweet qu’il a accompagné de la lettre de M. Macron. En effet, d’après la presse ivoirienne Guillaume Soro ne serait plus en France où il est exilé. Les autorités françaises lui auraient intimé l’ordre de quitter leur territoire après ses commentaires sur la crise en Côte d’Ivoire.