La situation peut-elle se calmer en Libye ? En effet, jeudi 12 novembre dernier, la commission militaire mixte libyenne cinq + cinq a conclu sa seconde réunion depuis l’accord signé le 23 octobre dernier, à Genève, évoquant un cessez-le-feu. Au cours de cette mission, les acteurs se sont accordés sur le départ prochain des mercenaires étrangers.

Cette annonce a été confirmé par un responsable de la mission d’appui des Nations unies pour la Libye (Manul). Dès le 23 janvier 2021, les mercenaires étrangers actuellement en poste en Libye devront quitter le territoire. Dans un premier temps, ces derniers devront se retirer de la zone de Syrte afin de se rendre soit à Tripoli, la capitale, soit à Benghazi. Ils pourront alors quitter le pays.

Les mercenaires étrangères, bientôt hors de Libye

Au cours de cette réunion, il a également été décidé de sécuriser la route côtière libyenne, celle qui relie d’un côté, la frontière tunisienne, à l’autre, la frontière égyptienne et qui traverse les deux villes de Tripoli et Benghazi. Cette réouverture est très attendue puisqu’elle permettra aux citoyens enclavés de retrouver une liberté de mouvement, de circulation.

Un équilibre toutefois relatif

Des annonces forcément bienvenues, alors que le pays est englué depuis des années dans une guerre civile, ayant fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Pour autant, tout n’est pas encore gagné. En effet, de nombreuses formations étrangères sont toujours sur place, le terrain est compliqué et la moindre erreur peut avoir d’importantes conséquences sur cet équilibre relatif. Enfin, des élections devraient avoir lieu dans les 18 prochains mois. De quoi garantir un président élu à la majorité et dont la légitimité ne pourra être remise en cause.