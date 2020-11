A la faveur d’une interview accordée au magazine Forbes, Lex Hoefsloot, cofondateur et directeur de Lightyear est revenu sur les performances de la première voiture électronique solaire que l’entreprise a mise sur pieds. Cette sortie médiatique a été l’occasion pour lui de refaire la genèse de l’idée de la conception de ce véhicule. Il s’est notamment attardé sur les différentes caractéristiques de ce véhicule plutôt exceptionnel. Le véhicule est doté de quatre moteurs auxiliaires et d’une suspension pneumatique.

Adapté à tous les reliefs

Il est autant adapté au relief accidenté qu’aux autoroutes. « En effet, notre première voiture, Lightyear One, aura une autonomie de 450 miles (725 km), basée sur la WLTP (World Harmonized Light-duty vehicles Test Procedure : la norme mondiale harmonisée pour déterminer l’autonomie des véhicules entièrement électriques) », a confié le responsable de Lightyear.

Une autonomie obtenue après un seul cycle de charge…

« Cette autonomie peut être obtenue après un seul cycle de charge.Nous pensons qu’une voiture avec une telle autonomie et une faible consommation d’énergie peut être la clé d’une adoption massive des VE. », a confié Lex Hoefsloot lors de l’entretien qu’il a accordé au magazine Forbes. Le cofondateur et directeur de Lightyear, a également abordé la question liée à l’acquisition du véhicule lors de cette sortie médiatique. « Il est possible de réserver l’un des 946 premiers véhicules exclusifs en effectuant un paiement préalable de 150 000 euros dés à présent. Grâce à cette structure, nous nous assurons de pouvoir livrer les voitures. », a-t-il confié au magazine Forbes.