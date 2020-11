Mauvaise nouvelle pour Alibaba en Inde. Les services et les applications du géant chinois du e-commerce à l’instar d’AliExpress ne sont plus fonctionnelles dans ce pays d’Asie du Sud. C’est une décision du gouvernement indien qui touche aussi 43 autres applications chinoises. Les raisons évoquées par New Delhi sont d’ordre sécuritaire. Les applications bannies sont « engagées dans des activités préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense de l’Inde, à la sécurité de l’Etat et à l’ordre public » indique un communiqué du ministère indien de l’Electronique et des technologies de l’information.

Plus de 220 applications chinoises bannies

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement indien cible des applications chinoises. En juin 2020, il avait déjà boycotté une soixantaine de ces plateformes numériques dont Wechat et TikTok. Le gouvernement indien avait fait part des « nombreuses protestations de citoyens concernant la sécurité des données et la violation de la vie privée ayant un impact sur des questions d’ordre public ». Ces plaintes étaient enregistrées par le Computer Emergency Response Team, l’Agence gouvernementale de cyber-sécurité.

Les applications chinoises bannies en Inde sont plus de 220. La décision des autorités indiennes aura certainement un retentissement du côté de Pékin. L’Inde reste le plus important marché de la Chine dans la région. Les services et smartphones de l’empire du milieu sont très présents dans le pays de Narendra Modi; même si depuis quelques mois, ils disparaissent peu à peu.