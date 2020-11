Le jeudi 19 novembre, Ousmane Gueye, directeur national de l’information et de l’éducation sanitaires avait annoncé l’infection de plus de 500 pêcheurs sénégalais par une mystérieuse maladie de la peau après leur retour de mer. Originaires de plusieurs villes autour de Dakar, les concernés ont tous été placés en quarantaine pour y suivre un traitement, avait expliqué Ousmane Gueye. Selon ce dernier, il s’agit d’une « dermatite associée à une maladie infectieuse ». « Nous vérifions plus loin et espérons découvrir bientôt de quoi il s’agit », a-t-il ajouté.

Ainsi, des analyses des eaux avaient été rapidement lancées pour savoir les causes de l’infection. N’ayant rien trouvé d’anormal à la suite des analyses, le Centre régional de recherches en écotoxicologie et sécurité environnementale, qui a conduit les analyses a suggéré « de soumettre ces résultats aux toxicologues et d’orienter les recherches sur les filets utilisés par les pêcheurs, » a conclu le centre dans un premier rapport ce samedi.

“Je pense que c’est l’eau usée qui est dans la mer”

« Ça fait très mal, surtout quand l’air marin ou l’eau de mer passe sur les boutons. Ça fait très mal quand même. Je pense que c’est l’eau usée qui est dans la mer, qui est la cause de cette maladie parce que quand l’eau me touche, ça me pique la peau » a déclaré un pêcheur, Pape Seck après avoir subi trois jours de traitement à l’hôpital. Les premiers cas commencent à guérir et aucune contamination n’a été constatée pour le moment au niveau de la population avait déclaré le ministre de la Santé.