Au fur et à mesure que le dépouillement des votes par correspondance avance, la possible victoire du candidat démocrate Joe Biden se précise. Le président sortant Donald Trump entretient la méfiance concernant la régularité du scrutin. Dénonçant des « fraudes », il a engagé mercredi trois offensives judiciaires. Lui et son équipe de campagne demandent un recomptage des voix dans le Wisconsin et un arrêt du décompte des votes dans le Michigan et en Pennsylvanie.

Actuellement, l’ancien vice-président de Barack Obama en est à 264 grands électeurs si on compte l’Arizona qui est désormais très incertain alors que le candidat républicain est à 214. Malgré cette large avancée du candidat démocrate, l’avocat de Trump, Rudy Giuliani croit toujours fortement en la victoire des républicains.

“Les démocrates pensent que vous êtes bêtes”

« Vous pensez qu’on est stupides ? Vous pensez qu’on est bêtes ? Oui, les démocrates pensent que vous êtes stupides. Les démocrates pensent que vous êtes bêtes. Et c’est pour ça qu’on vous appelle ‘’le vote pauvre’’, ‘’les idiots’’. Donc nous allons rester sur nos positions. Nous allons gagner cette élection que vous le voulez ou non. Ça dépend juste du fait que compter les votes correctement, » a déclaré le conseil.

Pour la ministre de l’Intérieur du Michigan, Jocelyn Benson (démocrate) « les plaintes et les menaces de procès ne sont que des tentatives pour embrouiller et obscurcir ce qui est en fait un processus très transparent et sûr », a-t-elle riposté face ce que Trump appelle fraude.