Un drone de la force militaire française au Sahel, Barkhane, a abattu plusieurs terroristes. Selon les informations du chef d’état-major de l’armée française, hier samedi 07 novembre 2011, une dizaine de djihadistes sont tombés sous les balles des éléments de la force militaire. Les faits se sont déroulés lors d’une nouvelle opération ayant démarré dans la soirée du vendredi 6 novembre dernier.

Au moins trente soldats sont intervenus

D’après le colonel Frédéric Barbry, l’opération a eu lieu près de la région d’In Tillit, située à 80 km au sud de Gao, au nord du Mali. Les soldats de la force Barkhane ont détecté puis frappé les terroristes à l’aide d’un drone. Par la suite, au moins trente soldats du commando Montagne sont intervenus, soutenus par deux hélicoptères d’attaque Tigre. L’opération s’est bien déroulée, puisqu’aucune victime n’a été recensée dans les rangs des forces françaises. Cependant, ces dernières ont mis la main sur deux prisonniers, sur lesquels aucune information n’a filtré.

Deux groupes se disputent la région

Le ministère des Armées a par ailleurs indiqué dans un communiqué que « cette opération coordonnée entre différentes composantes de la force Barkhane a permis […] de saisir ou détruire leurs armements, leurs moyens de communication et une vingtaine de motos ». Notons que le colonel Frédéric Barbry a fait savoir que la zone où l’opération a eu lieu est une « zone de prédation », au cœur d’une dispute entre les deux groupes rivaux de la localité. Ces derniers sont l’Etat islamique au grand Sahara (EIGS) et le groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).