Diego Maradona, en l’an 2000, suite à sa visite auprès du pape Jean-Paul II, a avoué avoir été déçu par l’Église. En effet, ce dernier a vivement critiqué les plafonds en or du Vatican, estimant qu’ils représentaient une certaine forme d’indécence. Il avait alors invité le pape à les vendre afin d’aider les plus démunis.

En 2005, pour The Independant, Maradona confirmait l’information, affirmant ne pas avoir compris ce double message. D’un côté, l’Église et le Vatican affichent d’incroyables richesses et affirment de l’autre, vouloir aider les plus pauvres. Cependant, après la nomination du pape François, la légende du football a décidé de le rencontrer. Nous étions alors en 2016.

Maradona, déçu de l’Église

À l’époque, Maradona retourne au Vatican et se retrouve avec les mêmes dorures. Pour el Pais, l’Argentin affirme alors ne pas avoir compris. C’est à ce moment-là qu’il a décidé d’arrêter de croire en la religion et ses principes, estimant que de toute manière, ces derniers n’étaient pas respectés. Un combat qui a d’ailleurs fait de Maradona le représentant de certaines communautés en souffrance.

Trois jours de deuil national en Argentine

Gloire du football argentin, Diego Maradona est décédé hier, à l’âge de 60 ans. L’annonce de son décès a suscité un incroyable buzz. Il faut dire que le joueur a longtemps été considéré et l’est toujours, comme étant l’un des plus grands (voire même le plus grand) joueurs au monde. L’Argentine a décrété trois jours de deuil national afin de lui rendre hommage.