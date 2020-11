Le Bénin n’a pas réussi à avoir deux victoires dans la double confrontation qui l’a mis aux prises avec le Lesotho. Après la victoire (1-0) du samedi dernier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, les Ecureuils se sont contentés d’un match nul (0-0) à Maseru au Lesotho ce mardi 17 novembre 2020 lors de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021 qui va se jouer au Cameroun en 2022. Pour ce match retour, Michel Dussuyer est resté fidèle à son système de 3-4-3 mais avec trois changements.

En milieu de terrain, Jérôme Bonou a pris la place de Mattéo Ahlinvi. Emmanuel Imorou aussi à laisser sa place à David Kiki. Sur le flanc gauche de l’attaque béninoise, C’est Michael Poté qui a été préféré à David Djigla dans une rencontre où les deux équipes n’ont pas su poser le jeu. On s’attendait sûrement à voir l’équipe du Bénin moins entreprenante et moins dans la maîtrise de son sujet. Car, jouer en altitude sur du gazon synthétique à 14 heures (heure béninoise) et 72 heures après le match de Porto-Novo, n’est pas facile.

Mais, les Ecureuils se devraient de montrer une bien meilleure palette que celle qu’ils viennent d’offrir. Les Basotho ont parfois supplanté les Ecureuils en milieu de terrain sans pouvoir être plus altruistes dans le camp béninois. Faute à une défense béninoise qui a su faire le dos rond pour repousser les rares vraies velléités offensives adverses.

Déception

La ligne d’attaque des béninois ne pouvait pas grand-chose dans cette rencontre décousue et sans relief. Et même les changements de Michel Dussuyer n’ont rien apporté à l’équipe. Et c’est le ministre des sports Oswald Homéky qui résume bien le sentiment laissé par ce match. «On est déçu. On voulait offrir la qualification aux Béninois », a laissé entendre le ministre à l’issue de cette rencontre. Le Bénin totalise désormais 7 points (+1) et doit attendre le match entre la Sierra Leone et le Nigéria qui se joue à 17 heures (heure béninoise) pour connaître sa position dans le groupe.