La victoire du candidat démocrate à la dernière élection présidentielle américaine a été saluée par la monarchie du Golf. Selon une information relayée par l’agence de presse officielle SPA, le roi Salmane et le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane ont adressé des messages de félicitation à l’endroit de Joe Biden. Malgré leur proximité avec le patron sortant de la Maison-Blanche, ils ont exprimé leurs meilleurs vœux de succès à l’équipe qu’il a formée avec Kamala Harris élue vice-présidente des États-Unis.

Les vœux de “progrès”

A en croire les informations relayées par le média, le monarque du royaume de l’Arabie Saoudite a rappelé «les relations historiques étroites particulières entre les deux pays et peuples amis». Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane a pour sa part, souhaité «encore plus de progrès» aux États-Unis. Il fait notamment remarquer qu’il «aspire à poursuivre la coopération conjointe entre les deux pays amis». Rappelons qu’entre l’administration Trump et la monarchie du golf, les relations sont des plus harmonieuses.

Une étroite collaboration entre MBS et Trump

Les deux pays ont uni leurs forces en raison des relations conflictuelles que chacun d’eux entretient avec la République Islamique d’Iran. La rocambolesque affaire relative au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 témoigne notamment de la proximité qu’il y a entre le prince héritier et l’administration. Ce dernier n’est pas inquiété malgré tous les éléments brandis de part et d’autre pour l’incriminer dans cette affaire à cause du soutien dont il bénéficie.