Si sa mère Meghan Markle n’avait pas fait une fausse couche en juillet dernier, Archie Mountbatten-Windsor serait déjà grand-frère. La duchesse de Sussex raconte ce moment éprouvant dans une tribune publiée ce mercredi 25 novembre dans le New York Times. « Après avoir changé la couche d’Archie, j’ai ressenti une crampe violente. Je me suis laissée tomber sur le sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour que nous gardions notre calme tous les deux, la mélodie joyeuse contrastant terriblement avec mon sentiment que quelque chose n’allait pas. Je savais, en serrant mon premier-né, que je perdais mon deuxième » débute l’actrice de 39 ans.

” La conversation reste taboue, criblée d’une honte injustifiée “

Plus loin, elle explique que perdre une grosesse demeure un sujet tabou. « Dans la douleur, mon mari et moi avons découvert que dans une pièce de 100 femmes, 10 à 20 d’entre elles auraient subi une fausse couche. Malgré le caractère commun et stupéfiant de cette douleur , la conversation reste taboue, criblée d’une honte injustifiée et perpétuant un cycle de deuil solidaire » écrit Meghan Markle. Pour elle, certaines femmes ont eu le courage de partager leurs histoires, ouvrant la voie aux autres parce que lorsqu’une personne dit la vérité, cela autorise les autres à faire de même.

“En étant invités à partager notre douleur, nous faisons ensemble les premiers pas vers la guérison”, assure l’épouse du prince Harry. Rappelons que le couple princier s’est éloigné de la famille royale. Depuis avril, ils ont emménagé en Californie , loin des tabloïds britanniques qui fouillaient dans leur vie privée.