La mort de Diego Maradona continue de secouer l’Argentine. Aujourd’hui, la justice a d’ailleurs confirmé l’ouverture d’une enquête, visant à déterminer si oui ou non, il y a eu négligence de la part du corps médical. Une annonce qui intervient après que des membres de la famille de l’ancien footballeur ait exprimé leurs doutes quant au traitement prescrit.

Des doutes que Matias Morla, avocat et proche de Maradona a émis dès les premiers instants après la mort de l’ancienne gloire Argentine, estimant que l’ambulance avait mis beaucoup trop de temps à venir. Aucune plainte n’a été déposée à ce jour, mais l’avocat a confirmé qu’il était prêt à aller en justice s’il le fallait.

Un décès qui pose question

Madarona est décédé à l’âge de 60 ans, des suites « d’un œdème pulmonaire aigu secondaire et d’une insuffisance cardiaque chronique exacerbée » selon le rapport d’expertise médical. Il a été opéré d’un hématome au niveau de la tête au début du mois de novembre. L’opération s’était bien déroulée et Maradona est resté, en tout et pour tout, près de six jours à l’hôpital avant de sortir. Pour autant, les médecins qui l’ont opéré espéraient le faire rejoindre une maison de convalescence.

Une infirmière revient sur ses déclarations

Ses proches eux, ne comprennent toutefois pas comment ils ont pu en arriver là. L’infirmière en charge de Diego Maradona aurait effectué une déclaration auprès du procureur de la République, sur la façon dont le footballeur a été soigné, expliquant qu’elle l’aurait entendu bouger dans son sommeil, avant de revenir dessus et affirmer le contraire face à la presse. La justice elle, attend les résultats des tests toxicologiques, Maradona étant en sevrage d’alcool. Les enregistrements de vidéosurveillance du quartier dans lequel il résidait seront également analysé, afin de déterminer si oui ou non des substances illicites auraient pu être transportées à son domicile.