L’affaire Navalny, du nom de l’opposant russe hospitalisé en Allemagne après son empoisonnement présumé au Novitchok, avait jeté un froid dans les relations entre Berlin et Moscou. L’Allemagne a en effet soutenu qu’elle avait des preuves de l’exposition d’Alexei Navalny au produit neurotoxique. Ce que réfute le Kremlin. L’Union Européenne sous le leadership franco-allemand a décidé le mois dernier de sanctionner des personnalités russes à l’instar du premier adjoint au chef de l’administration présidentielle russe Sergueï Kirienko et le chef du Service fédéral de sécurité Alexandre Bortnikov. Au total, 6 personnalités russes ont été frappées par ces sanctions prises par Bruxelles.

” La théorie du complot “

Moscou ne compte pas rester apathique face à ces mesures punitives surtout qu’il ne reconnaît pas sa responsabilité dans ce qui est arrivé à l’opposant. « Nous avons des raisons de supposer que tout ce qui lui est arrivé concernant la substance toxique dans son organisme a pu lui arriver en Allemagne ou alors dans l’avion l’ayant évacué » a indiqué la présidence russe. Des propos qui indexent directement l’Allemagne et qui établissent la théorie du complot puisque pour la Russie, l’opposant n’avait pas de poison dans son corps quand il a été hospitalisé dans son pays après le malaise.

“Nous informerons bientôt nos collègues français et allemands“

Le Kremlin a donc décidé de répliquer aux mesures punitives prises par l’Union Européenne en annonçant des contre-sanctions ciblées. « Etant donné que les sanctions (européennes) visent des responsables de l’administration présidentielle russe, nos sanctions de représailles les reflèteront. Elles sont décidées, et nous en informerons bientôt nos collègues français et allemands » a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Ces mesures frapperont les « cadres dirigeants des appareils des dirigeants de l’Allemagne et de la France » a-t-il précisé. Notons que l’Allemagne et la France étaient à l’initiative des sanctions contre les 6 personnalités russes.