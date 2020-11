Une grande première. En effet, Killian Hayes, meneur de jeu français, a été drafté en 7e position par les Pistons de Détroit au cours de la Draft NBA 2020. Du jamais-vu à ce niveau pour un joueur tricolore, qui devient par la même occasion, le joueur le plus haut drafté de l’histoire du basket français.

La cérémonie de la Draft a eu lieu par visioconférence, coronavirus oblige. Pour autant, l’excitation était la même. En effet, le jeune homme connaissait plus ou moins son destin, mais rien n’était garanti. À ce niveau, tout peut très vite changer. Au moment où son nom est apparu, le jeune homme et sa famille ont d’ailleurs été très soulagé. Pour l’occasion, Hayes devient le joueur français le plus haut drafté de l’histoire.

Killian Hayes, une trajectoire impressionnante

Avant lui, le meneur Frank Ntilikina a été drafté en 8e position en 2017 par les New York Knicks. Dix ans avant, Joakim Noah était sélectionné en 9e position par Chicago. Formé à Cholet, il est le fils d’un père américain qui a joué dans la même équipe de que son fils, des années auparavant. Il part ensuite jouer un an au Ratiopharm Ulm. Son palmarès est déjà conséquent et laisse entendre qu’il pourrait avoir une très belle carrière.

Une place de titulaire pour le jeune français ?

Champion d’Europe U16 en 2017, il est sacré vice-champion du monde U17 l’année d’après. Sur cette même période, il est double champion de France U18 et champion de France Espoirs. À Détroit, il rencontre Derrick Rose ainsi que Blake Griffin, deux stars. Il pourra également compter sur le soutien d’un autre Français, Seykou Doumbouya, bien installé dans le 5 majeur.