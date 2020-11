L’ancien président français Nicolas Sarkozy n’est pas totalement tiré d’affaires dans le dossier du présumé financement par la Libye de sa campagne électorale victorieuse de 2007. Alors que le principal accusateur de l’ancien pensionnaire de l’Elysée s’est rétracté, laissant croire une possible “démise en examen” du mis en cause, le Parquet national financier (PNF) a tenu à faire certaines mises au point ce jeudi.

Par le canal d’un communiqué, le procureur de la République financier, Jean-François Bohnert, a fait remarquer qu’en réalité, le témoignage de Ziad Takieddine n’est pas le seul sur lequel se fonde l’accusation. « Les mises en examen intervenues dans ce dossier s’appuient (…) sur des indices graves ou concordants qui ne se limitent pas aux déclarations d’une seule personne », a tenu à marteler l’homme de droit.

Des accusations sans fondements selon le PNF

Ce fut également l’occasion pour le procureur de la République financier, Jean-François Bohnert de réagir sur les accusations de Ziad Takieddine qui indiquent que le juge Serge Tournaire lui « a fait dire des propos qui sont contraires » à ses déclarations. Selon le document de Jean-François Bohnert, « les accusations portées à l’encontre de M. Serge Tournaire, ayant procédé à des interrogatoires de M. Ziad Takieddine, sont dépourvues de tout fondement ».

«Je le dis haut et fort, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que j’ai dits. Il n’y a pas eu de financement de campagne présidentielle de Sar­kozy », avait notamment déclaré Ziad Takieddine par le canal d’une vidéo qu’il a réalisée et qui a été diffusée par Paris Match et BFMTV.