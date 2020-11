L’ancien président américain, Barack Obama, avait comparé à un « coq nain qui bombe le torse », dans son livre intitulé, Une terre promise, son homologue français de l’époque, Nicolas Sarkozy. Ces propos perçus comme un tacle à l’encontre de l’ancien président, ont une fois de plus été réaffirmés par le prédécesseur de Donald Trump dans un entretien accordé à la chaîne de télévision française, France 2.

« Quelqu’un qui est constamment en mouvement »

Au cours de cette entrevue qui a été diffusée hier mardi 17 novembre 2020, le journaliste François Busnel, est revenu sur les lignes écrites par Barack Obama, dans son ouvrage. Ainsi, lorsqu’il a fait remarquer que l’ancien locataire de la Maison Blanche était « assez moqueur avec Nicolas Sarkozy », la réponse de l’époux de Michelle Obama ne s’est pas fait attendre. « Quiconque lit le livre et ne se contente pas de regarder les gros titres le verra, j’ai en fait trouvé que le président Sarkozy était un partenaire important, aux côtés d’Angela Merkel, à l’époque où nous traitions beaucoup de questions difficiles. Et comme je l’ai décrit, Nicolas, c’est quelqu’un qui est constamment en mouvement, qui parlait constamment, qui aimait que l’on fasse attention à lui » a-t-il d’abord déclaré en souriant.

Des relations qui comptent pour lui

Barack Obama a par ailleurs estimé que la chancelière allemande Angela Merkel comparée à Nicolas Sarkozy, est une personne “beaucoup plus sobre”. Cependant, à l’en croire, ils ont « fini par composer une bonne combinaison ». Si Barack Obama n’a pas clairement répondu à la question du journaliste, il n’a pas manqué de souligner que les relations entre le vieux continent et les Etats-Unis sont des choses qui comptent beaucoup pour lui, et c’est toujours le cas aujourd’hui.