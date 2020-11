Des entreprises russes et chinoises ont été sanctionnées par les Etats-Unis pour leur contribution au programme de missiles iranien. L’annonce a été faite par le chef de la diplomatie américaine par le canal d’un communiqué rendu public sur le site du département d’Etat américain. Trois entreprises russes et deux autres en Chines sont concernées par la sanction américaine est entrée en vigueur le 6 novembre dernier. Selon les précisions qui ont été apportées par les services du Secrétaire d’Etat américain, ces mesures interviennent conformément à la législation sur les sanctions en matière de non-prolifération visant l’Iran, la Corée du Nord et la Syrie.

“Une réponse aux activités malveillantes de l’Iran”

«Nous avons imposé des sanctions contre Chengdu Best New Materials et Zibo Elim Trade en Chine, ainsi que contre Nilco Group, également connu sous le nom de Nil Fam Khazar et Santers Holding, et Elecon en Russie pour avoir transféré des technologies et des marchandises sensibles au programme de missiles iranien. Ces mesures font partie de notre réponse aux activités malveillantes de l’Iran», renseigne notamment le communiqué sur le site du département d’État américain.

“Gestes discriminatoires” selon l’ambassadeur russe aux USA

La mesure imposée par l’administration Trump est valable pour deux ans. Ces sanctions incluent des restrictions sur les marchés publics américains. La mesure américaine n’est pas du goût de l’ambassadeur russe aux Etats-Unis. Pour lui, les sanctions sont des «gestes discriminatoires» visant à «saper le potentiel économique des entreprises russes».