Le parti d’opposition en cours de constitution, Les Démocrates s’impatiente concernant l’obtention de son récépissé d’existence légale. Après la lettre adressée au ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique (MISP) du mois de septembre dernier, le parti a encore écrit une nouvelle lettre au ministre Sacca Lafia. Depuis quelques mois, le parti semble avoir des difficultés pour obtenir le récépissé qui lui confère une existence juridique.

Ce qui a amené les responsables du parti à faire le tour de presque tous les présidents d’institutions de la République (sauf l’Assemblée nationale) pour leur faire part de la situation. Mais, ces responsables du parti continuent de multiplier les actions pour pouvoir entrer en possession du précieux sésame dans les plus brefs délais. Ainsi, selon Frisson radio, les membres du parti politique Les Démocrates ont saisi une nouvelle fois, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique (MISP), Sacca Lafia.

L’objectif de cette lettre en date du 30 octobre 2020 est de demander aux autorités d’accélérer le processus pour l’obtention de ce document. Pour rappel, après leur congrès constitutif, le 29 juillet 2020, le parti est allé déposer ses dossiers et devrait selon le nouveau code électoral disposer de deux mois pour obtenir son récépissé. Mais, le ministère de l’Intérieur a noté des insuffisances dans les dossiers. Et le 05 octobre 2020 après les corrections exigées par le ministère, Eric Houndété, président du parti et ses collaborateurs ont déposé à nouveau les dossiers.