Les nations unies ont fait savoir que les femmes subissent de manière disproportionnée les conséquences du nouveau coronavirus (covid-19). Cette déclaration a été faite dans un rapport de l’ONU sur la situation des femmes dans les ménages, en pleine pandémie du coronavirus. Le document a donc indiqué que l’égalité des sexes a pris un coup dans plusieurs parties du monde.

Les femmes réalisent la grande partie du boulot

Pour arriver à cette conclusion les nations unies ont réalisé une analyse d’informations disponibles dans 38 pays, afin de collecter les statistiques concernant le travail non payé. Toujours dans cette optique, l’ONU a lancé grâce à des méthodes en ligne et téléphoniques, plusieurs enquêtes dans près d’une cinquantaine de pays. Le rapport de l’organisation internationale a indiqué qu’en dépit du fait que les hommes et les femmes participent tous les deux aux travaux domestiques supplémentaires, les femmes réalisent la grande partie du boulot. Le rapport a également souligné que la situation a amené les femmes à quitter le marché du travail.

Les femmes ont augmenté 5,2 heures de travaux

A en croire les chiffres du rapport de l’ONU, 60% des femmes et 54% d’hommes ont déclaré avoir augmenté les travaux domestiques supplémentaires. Cela, depuis le début de la pandémie du coronavirus. Cependant, les femmes ont dit avoir réalisé la grande partie de ces travaux domestiques supplémentaires, dans des périodes plus grandes que les hommes. Ainsi, les femmes questionnées ont assuré avoir augmenté 5,2 heures supplémentaires pour assurer la garde des enfants. Les hommes quant à eux, ont consacré 3,5 heures de travail à cette tâche. La conclusion du rapport a donc souligné que : « dans la plupart des pays, les femmes consacrent plus de 30 heures par semaine uniquement à la garde des enfants – presque l’équivalent du temps moyen passé à un emploi à temps plein par semaine ».