À peine confirmé par le conseil constitutionnel, le président ivoirien Alassane Ouattara souhaite rencontre le chef de fil de l’opposition Henri Konan Bédié. Dans une déclaration publiée sur la toile, il a invité celui qu’il appelle son “aîné” à une rencontre. Le président souhaite visiblement aplanir les différences pour tourner la page de la crise post-électorale.

Cela fait plusieurs jours que la Côte d’ivoire est secouée par une crise électorale. Et pour cause, le pays doit faire face à une fronde d’une partie des politiciens contre la candidature du président sortant Alassane Ouattara qu’ils jugent inconstitutionnel. Mais ce dernier n’avait pas ouvert la voie au dialogue tant que les opposants n’allaient pas reconnaître sa victoire.

C’est désormais chose faite. Après la validation de sa victoire à la présidentielle ivoirienne, le président Ouattara a lancé un message à Henri Konan Bédié, chef du PDCI : “Je voudrais donc inviter mon aîné, le Président Henri KONAN BEDIE, Président du PDCI-RDA, à une rencontre, dans les tout prochains jours, pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance.” a tweeté Alassane Ouattara. “Je sais qu’ensemble, dans l’Union, la Discipline et le Travail, nous parviendrons à bâtir une Côte d’Ivoire plus solidaire, une Côte d’Ivoire Meilleure.” avait-il affirmé peu de temps avant l’invitation.