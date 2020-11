Comme plusieurs autres militants des partis politiques proches de la mouvance au pouvoir, le défenseur des droits de l’homme et de la bonne gouvernance, Martin Assogba appelle à une réélection de l’actuel chef de l’Etat. Il l’a dit dimanche 29 novembre dernier sur le plateau de l’émission Gros Plan, une coproduction de médias locaux.

Patrice Talon mérite un second mandat. Oui!! Il le mérite, a clairement annoncé Martin Assogba, Président de l’organisation non gouvernementale Alcrer. « Vous pourrez être d’accord, vous pourrez ne pas être d’accord, je vous dis franchement qu’il mérite un second mandat», a fait savoir au micro de nos confrères.

En effet, Martin Assogba estime que le Bénin a connu de grands progrès sous la rupture et l’on ne saurait rompre avec cette vision incarnée par Patrice Talon. « Tout ne peut pas être parfait mais il y a du mieux. Tout ne peut pas être rose. Je ne veux pas parler de ce qui est noir mais de ce qui se fait de bien pour qu’il puisse avoir le courage de continuer », a-t-il indiqué.

La lutte contre la corruption est la cheville ouvrière du régime en place, fait savoir le président de l’Ong Alcrer. A l’en croire, de nombreux efforts sont faits pour décourager les prédateurs des ressources nationales mais l’invité de l’émission Grand Angle félicite la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, bras opérationnel du gouvernement en matière de répression des actes liés à la corruption pour son appui. « La lutte contre la corruption enclenchée par le régime est un acte inédit dans l’histoire politique du Bénin », se réjouit Martin Assogba.