La Chine était jadis un pays très pauvre. Aujourd’hui, l’empire du milieu est la deuxième puissance mondiale. Il n’a certes pas atteint le niveau des Etats-Unis en termes de richesse par habitant mais des efforts croissants ont été faits par le gouvernement pour mettre fin à la pauvreté absolue dans le pays. C’était le cheval de bataille de Xi Jinping élu en 2013. L’année suivante, Pékin s’est employé à mettre fin à la pauvreté extrême dans 832 comtés « pauvres » du pays. Aujourd’hui, le président chinois peut s’enorgueillir d’avoir rélevé ce défi et bien plus encore.

En Chine,une personne est déclarée pauvre absolue quand elle vit avec moins de 350 dollars par an

En effet, selon l’Agence de presse Xinhua, la Chine est totalement sortie de l’extrême pauvreté puisque les neuf derniers comtés qui demeuraient dans cette zone rouge n’y sont plus. Situés dans le sud-ouest de la province du Guizhou, tous ces comtés ne végètent plus dans une pauvreté extrême. En Chine, une personne est déclarée pauvre absolue quand elle vit avec moins de 2 300 yuans soit 350 dollars par an. On en trouve plus dans l’empire du milieu selon les médias chinois.

C’est une victoire pour Xi Xiping qui s’est engagé à sortir le pays de la pauvreté absolue d’ici fin 2020 et à établir une « société modérément prospère avant le 100 e anniversaire de la fondation du parti unique, le PCC, prévu pour l’année prochaine. Le défi a même été relevé « un mois avant son échéance auto-imposée ». La Chine a « atteint l’objectif d’une réduction globale de la pauvreté d’ici la fin 2020 » s’est réjoui Zhao Lijian, porte-parole du gouvernement chinois à la faveur d’une conférence de presse mardi dernier.