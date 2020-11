Phil Collins n’est plus à présenter. Le célèbre batteur et chanteur britannique du groupe Genesis avait déjà fait la Une de la presse people en 2006 après son divorce avec Orianne Cevey. Une séparation qui valait à l’époque 27 millions d’euros. 10 ans plus tard, le couple a de nouveau entamé une relation amoureuse qui durera cette fois ci 4 ans seulement puisqu’ils se sont encore séparés l’été dernier. Si le premier divorce était coûteux, le second est visiblement puant au sens littéral du terme.

En effet, selon les révélations de son ex compagne, celui-ci n’avait pas une hygiène corporelle irréprochable. Il serait resté sans se doucher de 2019 à 2020, selon elle. Le batteur aurait aussi cessé de se brosser les dents, a en croire son ex-femme. Sa puanteur était telle qu’il ne pouvait pas avoir de relations intimes dès 2019. Ce manque d’hygiène corporelle a poussé le musicien à s’isoler dans leur propriété de Miami Beach. « La puanteur de Philips est devenue si envahissante qu’il est devenu un ermite, refusant d’avoir des contacts en personne avec quiconque » raconte Orianne Cevey.

Elle habite le manoir du batteur avec son nouveau mari

Outre ces “sordides” révélations, il faut dire qu’il y a une bataille juridique entre Phil Collins et son ex-femme pour le contrôle du luxueux manoir de Miami. Le batteur a entamé cette procédure pour expulser Cevey de cette propriété parce qu’il a appris qu’elle s’était mariée en catimini avec Thomas Bates, son amant en août dernier à Las Vegas. Celle qui étale au grand jour le manque d’hygiène du chanteur de Genesis, ne compte pas se laisser intimider.

Elle dit à qui veut l’entendre que son ex-mari lui a promis la moitié de la propriété. La mère de Nicholas et de Matthew (les deux fils de Phil Collins) aurait même pris des gardes armés pour que le batteur ne puisse pas lui arracher le manoir qu’elle habite avec Thomas Bates.