Les côtes des îles espagnoles ont récemment été le théâtre d’un énorme débarquement de migrants en très peu de jours. En effet, ils sont plus de 1000 migrants à venir dans les Îles Canaries, en seulement 48 heures. En premier lieu, le samedi 07 novembre dernier, un groupe d’un millier de migrants à bord d’au moins vingt navires ont débarqué dans les îles d’El Hierro, de Tenerife et de Grande Canarie. Le jour suivant, ce sont 600 migrants qui sont venus dans d’autres embarcations.

« On est débordé face à l’afflux »

Il faut dire que l’afflux massif de migrants n’a pas permis aux autorités d’avoir des chiffres précis des nouveaux arrivants. A en croire les propos de Gerardo Santana, vice-président de la Croix Rouge et chef de l’immigration, il n’est pas aisé de connaître le chiffre exact de migrants ayant dernièrement débarqué aux îles Canaries. « Certes les bateaux sont localisés par les secours en mer et aussi par notre aviation mais on est débordé face à l’afflux. Samedi soir, par exemple, on a localisé quatre bateaux qui approchaient des côtes. Puis, on en a aperçu un autre, et un autre…C’est comme cela que ça se passe actuellement… » a-t-il déclaré.

Les statistiques de plus en plus alarmantes

Suite à cette arrivée importante de migrants, les autorités européennes ont été obligées de réagir. Ainsi, Ylva Johansson, la commissaire européenne aux affaires intérieures a fait une demande d’augmentation de rapatriement, concernant les migrants ne remplissant pas les conditions idéales, leur permettant d’obtenir le statut de réfugié. Notons qu’un tel afflux de migrants n’a pas été observé par les autorités espagnoles depuis une dizaine d’années. Par ailleurs, les statistiques concernant l’immigration sont de plus en plus alarmantes. En effet, à partir du mois de janvier 2020, les services de l’immigration ont vu débarquer sur les Îles Canaries, plus de 11 000 migrants clandestins. Ce chiffre représente donc sept fois l’arrivée de migrants, à la même période l’année dernière.