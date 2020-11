Robert O’Brien, conseiller du président américain, Donald Trump, à la sécurité nationale a fait savoir que tout semble indiquer que le démocrate, Joe Biden, a remporté les présidentielles américaines. Il a fait cette déclaration ce lundi 16 novembre 2020, au cours du Global Security Forum. Ce membre de l’administration Trump a par ailleurs fait la promesse de donner libre cours à une transition sans remous, avec l’équipe entrante à la Maison Blanche.

La nouvelle équipe a le droit d’avoir « un peu de temps pour s’installer »

« S’il est établi que le ticket Biden-Harris a remporté l’élection, et à l’évidence, tout porte à le croire, nous assurerons la transition de manière très professionnelle au conseil de sécurité nationale, cela ne fait aucun doute » a-t-il martelé. Pour lui, la nouvelle administration a le droit d’avoir « un peu de temps pour s’installer et mettre en œuvre son programme ». Robert O’Brien a également évoqué les transitions qui ont eu lieu dans le pays, dans des périodes de tensions. « Nous avons passé le témoin et nous avons connu des transitions réussies et pacifiques même dans les périodes les plus tumultueuses » a-t-il indiqué.

Notons que ces propos de Robert O’Brien interviennent dans un contexte où l’actuel chef de l’Etat américain, Donald Trump, refuse toujours d’accepter les résultats des élections du 03 novembre dernier. A l’en croire, plusieurs fraudes ont eu lieu au cours de ces dernières. Pour cela, il avait déposé des recours dans des Etats afin de contester l’élection.