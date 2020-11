Roch Marc-Christian Kaboré a battu à plate couture ses différents challengers à la dernière élection présidentielle au Burkina Faso. Selon les résultats provisoires publiés ce jeudi 26 novembre par la Commission électorale nationale indépendante, le président sortant, candidat à sa propre succession a totalisé 57,87% des voix dès le premier tour du vote. Cette annonce permet ainsi à cet ancien proche collaborateur de Blaise Compaoré de briguer une seconde fois la magistrature suprême au pays des hommes intègres.

Le parti de Compaoré occupe la deuxième place

M. Barry. Eddie Komboïgo, candidat du parti de l’ex-président Blaise Compaoré est classé à la seconde place avec 15,48% des voix. Il vient avant celui qui est considéré comme le chef de file de l’opposition Zephirin Diabré qui a pu pour sa part totaliser 12,46% des voix. Les différentes formations politiques opposées aux actions du président Roch Marc-Christian Kaboré ont déjà commencé par contester les résultats de ce scrutin.

Les opposants évoquent des fraudes massives

Elles évoquent des fraudes massives et dénoncent des incidents ayant émaillé le scrutin présidentiel. Mais en attendant que le résultat final ne soit prononcé par la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, la Commission électorale nationale indépendante, les observateurs internationaux de l’UA ainsi que ceux de la CEDEAO estiment pour leur part que le scrutin a été libre, transparent et démocratique.