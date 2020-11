Entre le prince Harry et la monarchie britannique, les relations ne sont pas des plus harmonieuses. En effet, selon une information rendue publique par le média britannique « The Sun Times », une requête formulée par l’époux de Meghan Markle a été purement et simplement rejetée par la famille royale. Le père d’Archie avait souhaité qu’une gerbe soit déposée en son nom au Cénotaphe.

En raison du Megxit?

Il s’agit d’une cérémonie qui se déroule les deuxièmes dimanches du mois de novembre en mémoire de la contribution des militaires, hommes et femmes, et civils dans les deux guerres mondiales. Mais la demande du frère du prince William s’est heurtée à un refus en raison de sa décision de prendre ses distances de la famille royale britannique.

Elizabeth II pas informée

En effet, le 31 mars dernier, le prince Harry ainsi que son épouse avaient décidé de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. Aussi, le prince Harry n’est plus considéré comme un représentant de la monarchie anglaise. A en croire les précisions qui ont été apportées par le média britannique « The Sun Times », la Reine Elizabeth II n’avait pas été informée de la demande qui a été formulée par son petit-fils.