C’est officiel, le prince William, second sur la liste de la succession à la couronne britannique, a bel et bien été infecté par la covid-19 au mois d’avril dernier. Pire encore, ce dernier aurait éprouvé certaines difficultés respiratoires. Une information dévoilée par le tabloïd britannique The Sun, qui ajoute que ce dernier, ne souhaitant inquiéter personne, a préféré se murer dans le silence.

Le gouvernement a été très clair sur le sujet et le prince William a respecté, à la lettre, les directives du clan Johnson. Ce dernier s’est donc isolé en quarantaine, dans sa maison d’Anmer Hamm, dans le Norfolk. Il a toutefois continué à travailler, notamment par téléphone et visioconférence. Une surprise pour les Britanniques, que la famille Royale n’a pas souhaité commenter.

Le Prince William, infecté par la covid

D’ailleurs, nul ne sait vraiment pourquoi tous ont tenu à garder le silence, alors que la contamination du prince Charles elle, a été rendue publique. À l’époque, ce dernier a passé sept jours en Écosse, en compagnie de son épouse, Camilla, à l’isolement. Il avait alors lui aussi continuer à travailler à distance.

Londres, sur le point d’être reconfinée

Seule explication possible, William aurait été violemment touché par la maladie. Une source proche du dossier a confirmé qu’il a éprouvé du mal à respirer, au point d’être « mis K.O. ». La question de la pandémie fait toujours rage en Angleterre ou 46.555 décès ont été enregistrés. Le pays se prépare d’ailleurs à un reconfinement.