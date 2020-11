Si vous aviez aimé la série « Prison Break » et attendez avec impatience la saison 6, c’est une nouvelle qui risque de ne pas vous plaire. Acteur principal de la série, et l’un des préférés des téléspectateurs, Wentworth Miller, l’homme qui a incarné le personnage Michael Scofield dans la série a annoncé son retrait. Dans un post sur son compte Instagram, il a annoncé qu’il n’incarnera plus Michael Scofield et ne plus vouloir jouer de personnages hétérosexuels.

« Je ne veux pas jouer des personnages hétéros. Leurs histoires ont déjà été racontées (et racontées), » a-t-il expliqué avant d’annoncer officiellement son retrait. « Si vous étiez fans de la série, espérant de nouvelles saisons… Je comprends votre déception. J’en suis désolé, » a-t-il écrit. Dominic Purcell, qui avait joué le frère de Scofield dans la série, et qui avait annoncé la sortie de la saison 6 de la série a lui-même fini par déclarer dans une vidéo sur son compte Instagram, que « la saison 6 n’aura pas lieu », comprenant « l’honorable » décision de son ancien partenaire avec qui il a eu une « longue discussion ».

“Tu as tout mon soutien”

Dans un précédent commentaire sur la publication de Wentworth Miller, il a salué la décision de son ami. « C’était amusant. Quelle aventure. Tu as tout mon soutien et je comprends ton raisonnement. Je suis content que tu aies pris cette décision pour ta santé et ta sincérité. Continue de nous donner des nouvelles. Je t’aime mon frère, » avait-il commenté.