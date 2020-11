Le chef de l’Etat Patrice Talon avait annoncé en début de sa tournée nationale que le parti « Les Démocrates » aura bel et bien son récépissé. Une déclaration jugée incendiaire par le premier vice-président du parti. Nourénou Atchadé estime que le rejet de la liste FCBE aux dernières législatives de 2019 est du fait de la volonté de Patrice Talon.

En pleine tournée, le Président de la République Patrice Talon a abordé la question de la délivrance du récépissé de reconnaissance au parti Les démocrates, parti opposé au régime en place. Face aux jeunes, aux sages et aux têtes couronnées de la commune de Nikki, l’actuel chef d’Etat a indiqué que « les démocrates qui redoublent d’efforts depuis quelques jours auront leur récépissé ».

Reçu sur la chaîne de télévision Sikka TV, le vice-président du parti de l’opposition s’est indigné et s’interroge sur la bonne foi du chantre de la rupture. « Je vous jure, j’ai été malheureux », a rouspété Nourénou Atchadé sur l’émission 100% Bénin. Cette prise de parole dit-il est une véritable bourde et dénote de ce que « Patrice Talon est l’apha et l’oméga », soutient l’ancien député Fcbe.

L’invité de Sikka Tv balaie aussi du revers de la main la déclaration faite par Patrice Talon au sujet d’une présidentielle inclusive ouverte à toutes les formations politiques. « Je prends avec de réserves la parole du chef de l’Etat quand il dit que les grandes formations politiques iront aux élections. Je prends avec beaucoup de réserves. Je n’y crois pas du tout », se désole Nourénou Atchadé.