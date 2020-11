Après la mort de Samuel Paty, tué dans un attentat terroriste islamique le 16 octobre 2020, près de 200 enquêtes ont été ouvertes en France pour « menaces », « provocation à la commission d’infractions violentes » ou pour « apologie du terrorisme », d’après les informations recueillies par le média français franceinfo de sources proches. Toujours dans le cadre des enquêtes, la mère d’un lycéen a été convoquée au collège Paul Éluard de Guyancourt (Yvelines).

Elle avait été appelée par la directrice du collège à propos du comportement de son fils. Ce dernier avait écrit le nom de son professeur de géographie en s’interrogeant « Combien pour T. » comme le terroriste de Conflans qui a identifié Samuel Paty pour près de 350 euros donné à plusieurs élèves. Après que la directrice ait expliqué à la mère du jeune garçon, l’attitude de son fils, cette dernière aurait, d’après Actu17 qui a rapporté l’information des sources proches du dossier, piqué une crise de colère en hurlant sur elle.

Apologie du terrorisme

Avant de s’en aller, elle a indiqué : « je comprends pourquoi on les tue », parlant des professeurs. Juste un peu plus d’une heure après qu’elle soit partie du collège ce 03 novembre 2020, elle a eu la visite des policiers, après que ceux-ci furent alertés par la directrice. Elle a été interpellée et placée en garde à vue pour apologie du terrorisme. Suite à une plainte portée par la direction du collège une enquête a été ouverte et confiée la sûreté urbaine.