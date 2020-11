Les responsables du parti de l’opposition « Les Démocrates » continuent recevoir du ministre de l’intérieur des observations. Après plusieurs améliorations au dossier d’enregistrement et de reconnaissance du parti, Les Démocrates sont repartis mardi 10 novembre du bureau de Sacca Lafia, sans gain de cause.

Alors que les autres partis de la mouvance ont obtenu sans difficultés le fameux document dit récépissé provisoire de reconnaissance, l’étau se resserre de plus en plus contre le parti « Les Démocrates ». Suite au silence qu’a fait montre le ministère de l’intérieur, le parti a dû adresser une demande d’audience à Sacca Lafia aux fins de s’imprégner des motifs de la non délivrance du document.

Une fois encore, les responsables du parti présents à la rencontre ont eu droit à une marée de compliments du vétérinaire ministre de l’intérieur empreintes de ruse. Du compte-rendu de la séance, il ressort que « le ministre a félicité le parti pour la qualité du dossier qu’il a déposé. Il a ajouté que ce dossier était le meilleur de tous ceux qu’il a traités depuis son arrivée au ministère ».

Par ailleurs, Sacca Lafia a affiché sa disponibilité à délivrer au parti son récépissé. Cependant, des diligences devront être effectuées par le parti, a une fois encore recommandé le ministère de l’intérieur. Le parti s’emploie déjà à satisfaire ces diligences, précise un communiqué du parti daté du 10 novembre.