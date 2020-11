Donald Trump, l’actuel président des États-Unis, refuse toujours de reconnaître la victoire de Joe Biden. Or, il est d’usage aux États-Unis pour le candidat sortant, de reconnaître sa défaite à l’occasion d’un discours ou d’un signe laissant comprendre que la victoire n’est plus possible. En 2016, Hillary Clinton a ainsi tenu un discours moins de 24h après sa défaite.

Justement, celle-ci a décidé de réagir à l’absence de reconnaissance du président Trump envers Joe Biden. Le mardi 10 novembre dernier, l’ancienne Première dame des États-Unis et ancienne secrétaire d’État a posté sur son compte instagram la lettre adressée par George H.W. Bush (père de George W. Bush) à Bill Clinton, le 20 janvier 1993, jour de son investiture.

Hillary Clinton tacle Donald Trump

Sur ce document George H.W. Bush décrit les moments difficiles et les lourds moments de solitude qu’il a pu rencontrer même si ces derniers ont été assez rares. Il affirmera ensuite que Clinton deviendra officiellement président au moment de lire ce document. Il conclut en souhaitant au président démocrate tout le succès possible car, ce succès personnel sera le succès de tout le pays.

Une démocratie “unique et durable”

En conclusion, Hillary Clinton a directement pointé du doigt le président Trump sans toutefois prendre la peine de le nommer. Elle rappelle ainsi que c’est ainsi que les choses se passent aux USA. Depuis des décennies les présidents élus ont tous accepté la défaite ainsi que le choix de la population. Cette façon de faire a toujours donné lieu à une transition pacifique, rendant ainsi la démocratie américaine unique et durable.