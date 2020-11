La pandémie du coronavirus aura laissé des traces dans le monde, y compris en Afrique, même si l’épidémie a été beaucoup moins violente sur le continent. Dans le domaine éducatif au Sénégal, les parents d’élèves font de la résistance. Et pour cause, les établissements privés réclament à ces dernier les 3 mois de scolarité malgré la non tenue des cours, et malgré les énormes subventions de l’état sénégalais.

Il faudrait sur cette lancée rappeler que l’état sénégalais a alloué 3 milliards de FCFA pour soutenir les établissements privés face à la crise sanitaire et au confinement imposé au tout début de la pandémie. Le Sénégal faisait partie des premiers pays à se confiner dans le monde. Une situation qui avait mis en difficulté plusieurs domaines dont celui de l’éducation pris au dépourvu. Les parents appellent donc l’état au secours, eux qui ont déjà perdu assez dans cette crise.

Ainsi, en vue de bien préparer la reprise des cours le 5 novembre, une concertation de deux jours a été ouverte par le ministère de l’éducation nationale. « Depuis trois semaines, les acteurs sont mobilisés pour cet objectif et je suis persuadé que nous allons y parvenir. Le ministère va prendre les dispositions pour enrayer la maladie à l’école. Je lance un appel aux parents, aux collectivités territoriales, aux enseignants, à redoubler de vigilance pour cela » a indiqué le ministre Talla confiant de la bonne tournure des événements.