La Chine refuse pour l’instant. Elle ne signera pas le traité de réduction des armes stratégiques (Start). L’empire du milieu estime qu’il est encore loin derrière les Etats-Unis et la Russie en matière d’arsenal nucléaire. Pékin n’a que 300 bombes atomiques, Washington 5.000 et Moscou 6.800. La Chine n’est donc pas prête à accéder à la demande de la Russie qui veut qu’elle signe le traité Start. Cela apaisera les relations internationales selon Moscou. En effet, Pékin est en froid avec ses voisins comme l’Inde et Taiwan.

” Il est tout à fait possible d’imaginer une alliance militaire entre la Russie et la Chine “

Il peut cependant compter sur le soutien de la Russie. Vladimir Poutine a même évoqué la possibilité d’une union militaire entre les deux pays dans le futur. C’est à la faveur d’une conférence organisée par Valdai Discussion Club, un think tank moscovite. « En théorie, il est tout à fait possible d’imaginer une alliance militaire entre la Russie et la Chine » a déclaré le chef du Kremlin. Il va cependant indiquer que le moment n’est pas encore venu.

« Notre coopération avec la République populaire a déjà renforcé la capacité de défense de l’armée chinoise. Seul l’avenir décidera si cette coopération se transformera en alliance plus solide » tempère le dirigeant eurasiatique. Inutile de dire que les deux pays sont très proches et la coopération militaire entre eux, très développée. Moscou partage des technologies stratégiques et sensibles avec l’empire du milieu. Le géant asiatique est également un grand consommateur de l’armement russe.