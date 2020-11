Alors que la Belgique a été une nouvelle fois mise sous cloche à cause de la multiplication des cas du nouveau coronavirus (plus de 15 000 morts), le drame a touché toute la société, du gouvernement jusqu’aux artistes. Agée de 24, le corps sans vie de la jeune coiffeuse a été retrouvé lundi dernier à son domicile. Elle s’est suicidée sans avoir laissé aucune explication écrite. Toutefois, selon des proches, Alysson Jadin se serait suicidée à cause des difficultés liées à la crise de la Covid-19.

Etant sans emploi, la jeune femme avait réussi à ouvrir un salon de coiffure en août dernier avec la somme de 25.000 euros. Dans le cadre du reconfinement en début du mois, elle a dû fermer son salon puisque son activité a été jugée non-essentielle. Bien avant son décès, la jeune femme se plaignait déjà de la baisse de ses activités et de son chiffre d’affaire. « Je suis dans une situation où ma comptable me demande de fermer après trois mois d’ouverture », avait-elle déclaré mi-novembre indiquant qu’elle ne pouvait plus subvenir à ses besoins.

”C’est très compliqué moralement”

N’ayant également pas pu bénéficier des « aides proposés » par le gouvernement, Alysson avait confié à la chaîne RTL-TVI que « c’est très compliqué moralement ». Ce dimanche, en effet, des centaines de personnes lui ont rendu hommage devant son salon. Pour le Premier ministre belge, Alexander De Croo, Alyson est « une personne qui voulait commencer son commerce avec plein d’ambitions, plein d’espoir » et « a été confrontée à une situation qui n’est pas de sa faute ». Ce drame « nous a tous énormément touchés », « c’est clair que l’impact humain et psychologique de la deuxième vague (de la pandémie) est supérieur », a reconnu le dirigeant.

“C’est un problème politique”

« C’est un problème politique, les grosses enseignes se goinfrent de bénéfices pendant cette crise tandis que des personnes comme Alysson croulent sous les dettes. Ça me révolte », a déclaré sur Facebook Hyer, un artiste local qui a réalisé une fresque en hommage à la jeune femme.