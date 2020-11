Le silence de la communauté internationale après l’adoption de la loi de sécurité globale en France a fait réagir le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, qui a évoqué un poids deux mesures. Au cours d’une conférence de presse en Biélorussie, hier jeudi 26 novembre 2020, le ministre a estimé que la communauté internationale se serait indignée si c’était en Russie que ces évènements avaient lieu.

« Je peux imaginer le bruit que cela ferait »

« Si cela se produisait en Russie ou en République de Biélorussie, je peux imaginer le bruit que cela ferait. Les Parisiens, les Français et les organisations de défense des droits de l’Homme s’en préoccupent mais on ne voit finalement aucune réaction de la part des organisations internationales » a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov qui a condamné un poids deux mesures, n’a pas manqué de commenter les violences qui se sont déroulées contre cette mesure récemment votée dans l’Hexagone.

Une amende de 45 000 euros

Selon lui « on utilise des canons à eau et des grenades assourdissantes lors des manifestations contre ce projet de loi. Les manifestants eux-mêmes se sont également livrés à des actes provocateurs [contre la police]. Un policier a été blessé, il y a eu des reportages à ce sujet ». Notons que la loi de sécurité globale votée en France, prévoit une amende de 45 000 euros et un an de prison pour la publication de « l’image du visage ou tout autre élément d’identification » d’un agent de police municipale, d’un gendarme ou d’un agent de la police nationale « dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique ».