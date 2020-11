Pour l’heure, on ignore tout de ce dont ils souffrent. Quelque 300 pécheurs ont contracté une mystérieuse maladie à Thiaroye-sur-mer. Al Hassan Sall, le gouverneur de Dakar était en déplacement dans la ville hier mercredi pour s’enquérir de leur état de santé. Il a pu échanger avec les médecins qui sont à leur chevet. Les jeunes malades sont étroitement surveillés. Un dispositif a été mis en place à cet effet. Un appel à suspendre les déplacements en mer a aussi été lancé aux pécheurs.

Les malades viennent de plusieurs régions du Sénégal comme Saint Louis, Mbour et Potou. Ce qui inquiète Al Hassan Sall parce qu’il y a selon lui, un risque de contamination à plus grande échelle. Mis en quarantaine dans un premier temps, ces pécheurs ont été transférés dans la soirée d’hier mercredi dans le stade Ngalandou Diouf de Rufisque au Sénégal. C’est une décision prise par le gouverneur de la région de Dakar. Des prélèvements ont déjà été faits par le ministère de la santé.

“Pas de morts pour l’instant”

On attend les résultats pour identifier cette pathologie dont les victimes ont entre 15 et 35 ans. Sur Twitter un internaute a déjà donné l’alerte. « Je ne sais pas si vous êtes au courant mais une maladie dont le nom et la cause ne sont pas encore connus fait des ravages dans les zones de la côte (pas de mort pour l’instant) en attendant les résultats des prélèvements soyez prudents… » a écrit Diarina sur le réseau social.